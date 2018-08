Режиссёр «Ананасового экспресса» снимет ужастик

Режиссёр «Ананасового экспресса» Дэвид Гордон Грин решил снять фильм ужасов Freaks of the Heartland. Студия Overture Films, увлечённо занявшаяся хоррорами, как раз приобрела права на экранизацию одноимённого графического романа Стива Нилса. Стив больше известен по другому графическому роману — «30 дней ночи», известен как раз потому, что тот также не так давно был превращён в полнометражный фильм. А Freaks of the Heartland вышел в 2004 году и это комикс в четырёх частях о страшных тайнах американской деревни Грислвуд Элли, где рождаются дети-мутанты. Главный герой, Тревор Оуэн, пытается защитить своего шестилетнего брата и других «маленьких уродцев» от худших инстинктов родителей. Произведение Нилса стало своего рода вариацией классического произведения The Midwich Cockoos писателя-фантаста Джона Уиндема 1957 года. Компания Overture Films этим проектом продолжает вовсю разрабатывать жанр фильмов ужасов. Например, сейчас в Берлине заканчиваются съёмки картины Pandorum с Дэннисом Куэйдом и Беном Фостером, а в на подготовительном этапе находится ремейк хоррора Джорджа Ромеро «Сумасшедшие», режиссёром которого значится Брек Эйснер. Несмотря на свой возраст — а ему 33 года — Дэвид Гордон Грин уже зарекомендовал себя, как постановщик самых разнообразных картин. В его фильмографии есть драмы, триллеры и комедия — как раз «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», которую россиянам ещё только предстоит увидеть.