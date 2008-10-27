Ужас! Бывший парень Энн Хатауэй сядет на 4 года

Печально закончилась история бывшего парня Энн Хатауэй. бизнесмена Рафаэлло Фольери. Вчера федеральный суд Манхэттена приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Напомним, 30-летний Фольери был арестован в июне этого года по подозрению в мошенничестве: он обманывал инвесторов, называя себя представителем Ватикана, и использовал несуществующие фонды для оплаты путешествия в Доминиканскую республику с 2005 на 2006 Новый год. Также Фольери растрачивал деньги других фондов на оплату своих нью-йоркских апартаментов, ежемесячная рента которых составляла 37 тыс. долларов. Еще деньги уходили на оплату медицинских счетов Фольери, его отца и "его девушки на тот момент". Адвокат подсудимого Флора Эдвардс заявила суду, что обвиняемый имел честные намерения, когда начинал бизнес по покупке недвижимости у католической церкви - но затем он "был отравлен роскошной жизнью", когда начал вращаться в кругах высшего света. По словам западной прессы, господи Фольери очень легко отделался. Ему грозило... 265 лет тюрьмы! Согласно приговору он не имеет права подавать аппеляцию раньше, чем через 63 месяца. Как вы понимаете, Энн Хатауэй от всего этого просто в шоке. Комментариев девушка пока не дает, но в начале этого месяца актриса побывала на телешоу Saturday Night Live, где сказала: "Я порвал со своим парнем, а через две недели его арестовали за мошенничество. Я хочу сказать - мы все проходили через такое, да же, дамы?"