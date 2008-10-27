Алексея Гомана подставили

Во время недавнего гастрольного тура Алексея Гомана на севере страны с артистом произошёл неприятный инцидент. Дело в том, что пока Алексей готовился к выходу на сцену, звукорежиссеры обнаружили пропажу всех дисков с фонограммами песен (так называемых «минусовок»). Музыкальный материал пропал прямо со звукорежиссерского пульта! До начала концерта оставалось совсем мало времени, а поиски пропавших дисков не давали результата. У Алексея была с собой гитара, но отработать все песни под ее аккомпанемент невозможно! Выход артиста на сцену пришлось задержать, а в это время послали человека в гостиницу за запасными дисками. К счастью, все обошлось. Но на концерте прозвучали не все запланированные песни, потому что их не оказалось на дисках. Некоторые Алексею все-же пришлось спеть под гитару. Артист успешно отработал двухчасовой концерт! Зал аплодировал стоя.