Криспин Гловер – еще один житель Страны чудес

Само собой разумеется, что Бёртоновский взгляд на «Алису в стране чудес» будет нестандартным. В этом нас очередной раз убеждает режиссерский подбор актеров – воплощать знакомые нам с детства образы будут одни из самых неординарных актеров Голливуда. Пополнением для этой группы стал Криспин Гловер («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Мертвец») В ленте, где будет использоваться технология «захвата изображения», Гловер сыграет Валета Червей. Для тех, кто не может припомнить этого персонажа, oKino.ua напоминает: именно эта карта украла в 11 главе злосчастные крендельки. Дама Червей его в этом обвинила и приказала обезглавить – Алиса же принялась защищать беднягу перед судом. В этой же сумасбродной сцене появится и Джонни Депп в роли Сумасшедшего Шляпника, если Бёртон будет верен оригиналу. В последний раз Гловер был замечен в «Беовульфе» (Beowulf) Роберта Земекиса, так что работа в фильме, снимаемом по суперновой технологии performance capture, у него уже есть. Криспин теперь стал частью актерского состава, в который уже записаны Миа Васиковска, Энн Хэтевей, Хелена Бонэм Картер и Мэтт Лукас. На самом деле, немного непонятно, почему Бёртон так долго тянул с утверждением Гловера на роль, учитывая их давнее знакомство и плодотворнее сотрудничество в прошлом. Но раз мэтр счел нужным не торопиться и в итоге-таки дал добро, теперь можно быть на 100% уверенными, что это более чем взвешенное решение.