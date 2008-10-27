Жена Леонтьева рассказала о семейной жизни

Валерий Леонтьев и его жена Люся уже много лет живут по разные стороны океана. У певца постоянные концерты в России, у его супруги - собственный бизнес в Америке. Видятся Леонтьев и его спутница жизни раз в несколько месяцев, но никаких шагов к воссоединению не предпринимают. Откровенно рассказать о такой странной семейной жизни супруга артиста Люся решилась в документальном фильме о Валерии Леонтьеве, который снимает журналист Вячеслав Ткаченко. Кстати, на счету режиссера уже есть картина о личной жизни певицы Кристины Орбакайте, так что теперь звезды относятся к Ткаченко с большим доверием. "На днях мы вернулись из Испании, куда Валерий Яковлевич ездил отдыхать. Вместе с ним и съемочной группой мы жили в большом доме в Бенидорме. Много снимали на побережье, искали замок, точнее форт, интервью записывали на фоне залива", - поведал режиссер. Четыре года назад ему уже довелось снимать фильм о певце, однако на этот раз в действо оказались вовлечены Раймонд Паулс, Давид Тухманов, София Ротару и, конечно, супруга певца Люся. Бывшая бас-гитаристка коллектива Леонтьева, много лет назад ставшая его женой, впервые публично расскажет о семейных отношениях. Как пишет "Комсомольская правда", супруги каждый день созваниваются. Люся не может оставить свой бизнес в Америке: у нее гостиница для животных, там же приют и клиника для кошек и собак. В одном из эпизодов она откровенно говорит о том, было ли предательством с ее стороны оставить Леонтьева и уехать. "Цель моего фильма - показать психологию артиста, который всего достиг своими силами. Чтобы молодежь увидела - ему успех достался не на блюдечке с золотой каемочкой, как многим сейчас", - говорит режиссер. Фильм о Леонтьеве с откровениями его жены должен появиться на экранах 19 марта, в день рождения артиста.