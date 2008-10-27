Эштон Катчер станет киллером

Эштон Катчер принял приглашение сыграть наемного убийцу в фильме Роберта Лукетича "Пять убийц" (Five Killers), - сообщает KinoPoisk.ru. Но тем, кто уже решил, что Эштон наконец сменил амплуа, не стоит торопиться с выводами: жанр картины заявлен как триллер, но комедийный! Актер исполнит роль бывшего киллера, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как некто из его прошлого нанимает целую группу убийц, чтобы уничтожить его. Сценарий написал Боб ДеРоса, но продюсеры отдали его на переработку автору «11 друзей Оушена» и «Великолепной аферы» Теду Гриффину, сообщает StarsLife. Последней из вышедших на экраны работ Катчера стала на сегодня романтическая комедия «Однажды в Вегасе». После этого актер снялся в двух малобюджетных проектах: в драме «Личное» его экранной партнершей стала Мишель Пфайффер, а в очередной комедии Spread Эштон сыграл бабника. Надо сказать, одним лицедейством звезда «Эффекта бабочки» не ограничивается: на нем висит еще ряд продюсерских проектов. В общей сложности, «Пять убийц» станет десятой картиной, к которой приписано его имя. Съемки фильма стартуют в начале будущего года.