В России замораживают съемки кинофильмов

Из-за финансового кризиса российские продюсеры вынуждены заморозить 25-30% уже запущенных в производство кинофильмов. Банкиры и девелоперы, спасающие основной бизнес, начали сокращать финансирование картин. Кинокомпании рассчитывают, что спрос на кино не упадет и кассовые сборы поделят оставшиеся фильмы. По словам гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, за два последних месяца из находившихся на разных стадиях производства 89 кинопроектов заморожено 20-25. "Столько проектов одновременно приостанавливается впервые с кризиса 1998 года", - пояснил Шахназаров. Всего в России заморожено около 70 полнометражных фильмов из 250 находившихся на разных стадиях производства, подсчитал гендиректор компании Movie Researsh Олег Иванов. "Из-за кризиса частные инвесторы приостановили финансирование проектов, а получить банковские кредиты на производство фильмов стало на порядок сложнее", - говорит Карен Шахназаров. Надо сказать, что перенесен первоначально запланированный на ноябрь запуск в производство фильма "Онегин" - современной версии "Евгения Онегина" режиссера Артема Аксененко. Причина в том, что один из инвесторов выдвинул невыгодные условия по распределению доходов от проката, в результате чего переговоры затянулись. Инвесторы, вкладывавшие в кино, неохотно говорят о своих дальнейших планах на этом рынке. Сергей Полонский, президент компании Mirax Group, отказался говорить о кино, сославшись на свой непрофессионализм в этой области. А совладелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев утверждает, что продолжит вкладывать средства в кино, если ему покажут "интересные проекты". "Число фильмов, произведенных в 2010 году, сократится на 70%", - считает совладелец кинокомпании "Красная стрела" Вадим Горяинов. По информации газеты "Коммерсантъ", гендиректор "Царь Pictures" Александр Изотов прогнозирует сокращение 15-20% проектов.