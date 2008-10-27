Елене Кориковой нашлась замена

Теннисист Марат Сафин давно имеет репутацию сердцееда. В списке его подруг значатся нынешняя невеста Абрамовича Даша Жукова, солистка "Других правил" Алена Селезнева, актриса Елена Корикова. С Еленой, как говорят, у Марата все было серьезно. Когда актриса пропадала на репетициях шоу "Цирк со звездами", спортсмен нередко приезжал в Цирк на Цветном бульваре, чтобы поддержать любимую. Сама Елена старалась скрыть этот роман от окружающих, но в прессу то и дело просачивались интересные подробности. По некоторым сведениям, дело уже шло к свадьбе, когда парочка приняла решение расстаться. Несколько месяцев назад газеты написали, что Сафин снова свободен. В одиночестве теннисист пробыл недолго. В сентябре его стали замечать в компании Насти Осиповой из группы "Блестящие". Вместе они появлялись на светских мероприятиях, Марат поджидал девушку после концертов, а она ходила на Кубок Кремля. Комментировать свои отношения влюбленные сначала отказывались, но Настя уже устала скрывать свое счастье. "По-моему, мои глаза сами говорят: я очень счастлива!" - говорит девушка. Слава сердцееда, которая закрепилась за Сафиным, "Блестящую" не пугает, пишет "Комсомольская правда". "Слава ходит за всеми медийными людьми. И редко хорошая. Прежде чем вешать на человека ярлыки, его надо хорошо узнать, - считает певица. - Скажу так: я счастлива! Но не люблю, когда люди выносят на публику свои отношения". "Знаете, чтобы завоевать сердце красавицы, мужчине необязательно быть высоким красивым блондином. Главное - быть честным и не распыляться на всех женщин одновременно, - поделилась Настя. - У меня сильный характер. Если мужчина слабак, это ужасно! Моментально перетягиваю в отношениях одеяло на себя и могу нечаянно сломать мужчину. Самой это не нравится. Мой любимый жесткий, но в то же время нежный".