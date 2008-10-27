Евгения Власова станет лицом ТМ Юлии Айсиной!

Дизайнер Юлия Айсина известна своими эксклюзивными вещами, которые создаёт для украинского бомонда. Столичная элита частенько заглядывает к Юлии на «пять минут», чтобы подобрать или заказать себе что-то из гардероба. И, несмотря на дороговизну одежды дизайнера, звездных клиентов у неё с каждым днем становится всё больше и больше. «Моя ценовая политика достаточно высока, – говорит Юлия Айсина. – Причина тому – высокое качество. Я вообще считаю, что мои вещи являются одними из самых качественных и дорогих в Украине». Юлия Айсина в своем творчестве смело исследует сексуальность женщины. Она считает, что в любом образе женщина должна быть привлекательной, сексуальной, приковывать взгляды и возбуждать желание. «Я люблю покупать одежду у Юлии Айсиной, – с огоньками радости в глазах говорит известная певица Евгения Власова. – В её одежде я всегда выгляжу женственно и естественно. Даже вещи спортивного стиля у неё смотрятся очень сексуально и нежно. Знаете, после каждого своего концерта или корпоратива я хочу зайти к Айсиной, чтобы что-то прикупить » На данный момент дизайнер ведет активные переговоры с Евгенией Власовой, чтобы певица стала лицом её торговой марки. Дизайнер считает, что Власова как никто лучше подходит под образ её компании. По словам Юлии Айсиной, Евгения Власова обладает всеми нужными качествами, которые являются сердцем торговой марки «Юлия Айсина». Это красота, энергичность, сексуальность, привлекательность и харизматичность.