50 Cent покажет молодым «путь к вершине»

Знаменитый рэппер 50 Cent будет вести на канале MTV реалити-шоу The Money & The Power («Деньги и власть»), победитель которого получит от «Полтинника» 100 тысяч долларов, сообщает Showbiz Media. Как сообщает Music.com.ua, программа The Money & The Power сделана по образу и подобию телешоу Дональда Трампа The Apprentice – там молодые предприниматели боролись за право управлять одной из компаний миллиардера и контракт на 250 тысяч долларов. В шоу 50 Cent’a примут участие 14 человек, поделенных на две команды. Конкурсанты попытаются достичь «богатства и власти» (каким именно образом, пока не сообщается), основываясь на жизненном опыте «Полтинника». «Ко мне буквально каждый день приходят люди и спрашивают, как достичь успеха и взобраться на вершину. И я отвечаю им, что такого рода знания нельзя получить просто так. Вы должны заработать их», – говорит 50 Cent. Программа выйдет в эфир телеканала MTV в ноябре.