Энди Уорхол вдохновил Кристину Агилеру

Американская поп-певица Кристина Агилера призналась, что в работе над своим новым студийным альбомом вдохновлялась творчеством известного художника Энди Уорхола, поэтому ее новая работа будет нести некий отпечаток поп-арта. «Я всерьез увлеклась футуристическим звучанием и имиджем», - говорит Агилера. – «Мне нравится вся поп-арт сцена 60-70-х годов, а Энди Уорхол - без преувеличения культовая фигура современного искусства». Новую пластинку, которая станет последователем двойного релиза «Back to Basics» (2006), певица планирует выпустить в следующем году. Кроме того, 7 ноября дискография Кристины пополнится сборником лучших хитов «Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits».