В Санкт-Петербурге установят памятник Виктору Цою

Идею установки памятника Виктору Цою, продвигаемую инициативной группой поклонников его творчества, поддержал глава комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Антон Губанков. Деньги на монумент уже найдены сообщает Showbiz Media. По словам координатора инициативной группы Михаила Пензиева, поклонникам Цоя удалось найти спонсора, готового выделить 4-5 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru. Активисты рассчитывают, что памятник будет установлен и открыт к 15 августа 2009 года, когда исполнится 19 лет со дня гибели музыканта. Ранее та же группа поклонников Цоя обращалась с предложением об установке памятника к губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко, однако ответа не получила. Напомним, что Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года; на месте его гибели уже установлен и открыт памятник – 15 августа 2002-го.