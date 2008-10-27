С «Блестящей» на съемках произошел конфуз

Солистка группы "Блестящие" Юлианна Лукашева едва не сорвала съемки нового клипа. Причина - грудь сексапильной брюнетки, которая норовила самовольно покинуть концертное платье. Популярный девичий коллектив "Блестящие", несмотря на частую смену участниц, давно зарекомендовал себя как один из самых сексапильных проектов отечественного шоу-бизнеса. Стоит лишь вспомнить данные Анны Семенович, экс-участницы коллектива. Последний состав тоже не обижает поклонников своей пышностью и роскошностью. Совсем скоро прелестями девушек можно будет полюбоваться и в очередном клипе на новую песню "Знаешь, милый…". Сюжет неприхотливый: четыре красивые самодостаточные не знакомые друг с другом девушки случайно встречаются в баре. Но даже незнакомым красавицам есть о чем поговорить… В итоге в непринужденной беседе раскрываются личные тайны каждой девушки... Шикарные наряды "Блестящих" - главная интрига клипа. Однако, несмотря на шик и блеск, в нарядах обнаружился существенный изъян. Они отказывались вмещать в себя роскошные формы Юлианны Лукашевой, задерживая тем самым съемочный процесс. Художнику по костюмам пришлось, взяв иголку, прямо на Юлианне сшивать декольте платья. Игнорируя народную мудрость о том, что нельзя зашивать одежду на человеке, иначе "зашьешь" его ум, девушка-костюмер в считаные минуты сделала все, чтобы платье сидело как влитое. "Ах, как я устала", - кокетливо улыбаясь, пожаловалась Юлианна. "Недопустимо, чтобы верхняя часть платья отходила от груди, - заверила корреспондента Дней.Ру художник по костюмам. - Также очень некрасиво, когда лиф впивается в тело, создавая складки из кожи. Поэтому пусть Юлианночка потерпит ради романтичного образа".