«Звери» презентуют новый альбом

Группа «Звери» подготовила новый альбом и презентует его серией концертов, первый из которых пройдет в московском клубе «Б1 Maximum». «Дальше» – четвертая, как это принято говорить, номерная пластинка «Зверей». Еще недавно вызывавшие бурю споров, в последнее время они будто бы ушли в тень. Последние известия касались деятельности Ромы Билыка как писателя и дизайнера одежды. И вот группа вынырнула с альбомом, над которым поработала, как теперь заведено, в Англии. Первым презентационным концертом станет выступление «Зверей» в «Б1» 31 октября. Здесь же и тогда же обещают и начать продавать сам диск, сообщает Showbiz Media.