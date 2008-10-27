Режиссер «Терминатора» снимет «Мертвого шпиона»

МакГи придумал, чем займется, после того как закончит наводить лоск на "Терминатора 4", вступившего на днях в стадию пост-продакшна, — он снимет для Warner Bros фильм про шпиона, образца нового, 21-ого века. Называться лента будет "Dead Spy Running'' ("Мертвый шпион бежит"). С сюжетом ничего не ясно, кроме того, что в центре его окажется какой-то ранее публике неизвестный шпион. По слухам, у него есть шанс оказаться таким, каким бы был Джейсон Борн, если бы его придумал Джон Ле Карре. В основу сценария ляжет книга британца Джона Стока, которая будет опубликована следующим летом. Писатель, кстати, подписал с издательством контракт на три книги, так что, скорее всего, речь идет о новой шпионской франшизе. Вопрос лишь в том, вытянет ли МакГи две трилогии, ведь постапокалипсического "Терминатора" тоже планируют растянуть на три фильма.