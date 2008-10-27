Аль Пачино откроет Римский кинофестиваль

Сегодня начнет свою работу третий Римский кинофестиваль. Откроется мероприятие вручением Аль Пачино награды за Вклад и показом второй его режиссерской работы "Китайский кофе". История о двух писателях-неудачниках, одного из которых сыграл он сам, была снята Пачино еще в далеком 2000-м, но в широкий американский прокат так и не попала. Таким образом восемь лет спустя наконец состоится мировая премьера фильма. Также специального приза кинематографические заслуги в очередной раз удостоится итальянская дива Джина Лоллобриджида. Фестиваль, хоть и носит звание международного, сфокусирован в первую очередь на итальянском кино, например, в основном конкурсе участвует сразу шесть итальянских лент, одна из них — "Человек, который любит" с Моникой Белуччи и Ксенией Раппопорт — откроет программу. Из русского, кроме любимой итальянцами Раппопорт, в конкурс попала лента Гуки Омаровой "Баксы", сделанная в кооперации с республикой Казахстан. Режиссера в Рим взялся сопровождать продюсер Сергей Бодров. Также на фестивале состоится международная премьера "Герцогини", где Кира Найтли сыграла пра-пра... бабушку принцессы Дианы. Еще покажут полицейскую драму про семейные связи "Гордость и слава". Родственников сыграли Джон Войт, Колин Фаррелл и Эдвард Нортон. Отдельным событием должен стать показ альманаха "Восемь", снятого под эгидой ОНН и направленного на борьбу с бедностью, над которым, в числе прочих, работали Гаэль Гарсиа Берналь, Мира Наир, Гаспар Ноэ, Гас Ван Сент, Вим Вендерс. Закроется фестиваль 31 октября.