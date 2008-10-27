Джордж Майкл откроет новую художественную галерею

Британский певец Джордж Майкл (George Michael) и его партнер Кенни Госс (Kenny Goss) приобрели помещения для своей новой художественной галереи в городе Далласе. Здесь они планируют выставлять предметы искусства из своей личной коллекции, а также проводить выставки произведений молодых художников, сообщает M&C. В личной коллекции пары находятся произведения британского дуэта Gilbert & George, работающего в основном в жанре художественной фотографии, братьев Джейка и Диноса Чэпменов - художников-концептуалистов, а также Бриджет Райли, представителя оп-арта - течения, активно использующего приемы оптической иллюзии. "Мы планируем, что наша галерея станет одним из самых интересных мест в США, где можно будет увидеть современное искусство", - сказал Кенни Госс. Джордж Майкл и Кенни Госс собирают произведения искусства уже более 11 лет. Предыдущая галерея, открытая парой в Техасе 4 года назад, оказалась мала для разросшейся коллекции. Общая стоимость коллекции на сегодня оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.