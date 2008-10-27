Анастасия Волочкова разошлась с мужем

Слухи о разводе балерины Анастасии Волочковой появились еще несколько недель назад. Тогда и сама танцовщица, и ее муж Игорь Вдовин категорически опровергли эту информацию. У Анастасии были свои причины скрывать важное событие в своей жизни, но теперь она решилась рассказать всю правду. Анастасия и Игорь сыграли свадьбу всего два года назад. На роскошное торжество бизнесмен потратил астрономическую сумму, а Волочкова не уставала воспевать многочисленные достоинства супруга, который и до и после свадьбы оставался щедрым и любящим. Все изменилось несколько месяцев назад. Как считает сама балерина, виной всему новое увлечение ее мужа. Он сам предложил Волочковой расстаться. "Странные перемены в Игоре стали происходить, когда он где-то в середине нынешнего лета вдруг активно увлекся йогой, - рассказала Анастасия в интервью журналу "7 дней". - Сначала я без каких бы то ни было опасений приняла увлечение Игоря. А потом начались разные странности. Он перестал носить крестик, подаренный мною. Он так дорожил им!" "Внутренне меняться Игорь стал, конечно, не сразу. Все происходило постепенно. Он стал аскетом, вставал каждый день в шесть-семь часов утра. До занятий йогой Игорь частенько полуночничал со мной за разговорами, за просмотром какого-то фильма. Сейчас у Игоря в десять, от силы в одиннадцать отбой, и я уже не могу беспокоить его и его глубокий сон. Он вообще как-то замкнулся и все чаще стал разговаривать сам с собой. Он и меня пытался приобщить к этой абракадабре", - переживает Волочкова. Тогда балерина поняла, что отныне ей и Игорю придется идти разными путями. Он не хотел проживать вместе с известной танцовщицей жизнь публичного человека, она не хотела вникать в его новый мир. "Я по-прежнему его очень люблю, - признается Анастасия. - Он подарил мне четыре года волшебной сказки и необыкновенную дочь Ариадну. Когда я сейчас прихожу домой, мне очень пусто и одиноко. Я смотрю на наши с Игорем фотографии, на букет цветов, который муж подарил мне в день нашего обручения и который я храню и по сей день, и мне сразу становится так больно..."