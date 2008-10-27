Съемки нового «Терминатора» закончены

Режиссер Джозеф Макгинти Никола завершил съемки четвертой части «Терминатора» и приступил к компьютерной обработке и монтажу отснятого материала. Фильм появится в прокате 22 мая 2009 года, сообщает Showbiz Media. Как сообщает Lenta.ru, картина, озаглавленная «Терминатор: Спасение», положит начало новой трилогии. Действие происходит в 2018 году: люди, выжившие после ядерного апокалипсиса, ведут борьбу с компьютерной сетью «Скайнет». В бой их ведет Джон Коннор (в исполнении Кристиана Бейла). Помимо Бейла, в фильме также снимались Сэм Уортингтон, Хелена Бонэм-Картер, Антон Ельчин, рэппер Common и австрийский бодибилдер Роланд Кикингер, которому досталась роль терминатора T-800. Сценарий написал Джонатан Нолан, ранее работавший над фильмами «Престиж» и «Темный рыцарь».