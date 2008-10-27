Линдсей Лохан продемонстрировала публике свою фирменную линию легинсов

Линдсей Лохан наконец-то продемонстрировала публике свою фирменную линию легинсов под названием 6126. На днях в Нью-Йорке состоялась долгожданная презентация модного элемента осеннего гардероба. Линдсей приехала в универмаг Henri Bendel в компании подруг и моделей, одетых в разноцветные латексные и лайкровые легинсы, и с удовольствием фотографировалась с многочисленными поклонниками, буквально взявшими штурмом парадный вход. Запуск линии прошел удачно: за один только первый час модницы раскупили 700 пар легинсов. "Это невероятный успех, я и не смела надеяться на такие стремительные продажи", - прокомментировала довольная Линдсей Лохан. Новоиспеченный дизайнер также добавила, что при создании коллекции вдохновлялась образом Мэрилин Монро и даже решила назвать ее в честь легендарной голливудской звезды. 6126 - цифры, составляющие дату рождения Мэрилин.