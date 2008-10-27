Дэвид Духовны подал в суд на Daily Mail

Дэвид Духовны подал в суд на британскую газету Daily Mail за то, что она 18 октября опубликовала материал, где сообщила, будто бы актер изменял жене Теа Леони с инструктором по теннису Эдит Пэкэй. Издание отчиталось тогда, что у актера был "полноценный сексуальный роман" с 28-летней Пэкэй. Эта история, которую Mail уже убрала со своего сайта, всплыла на фоне выписки Духовны из реабилитационной клиники, где его лечили от сексуальной зависимости, и последовавшей за этим новости о том, что они с женой уже несколько месяцев не живут вместе. Иск, поданный в Высший суд Лос-Анджелеса, гласит: "Материал ложно утверждал, что Духовны добивался того, чтобы мисс Пэкэй стала его инструктором и что "профессиональные отношения...быстро превратились в любовный матч". "Это ложная информация. Ничего не было", — резюмируют адвокаты Духовны. Мисс Пэкэй также все отрицает. Изъятый материал, конечно, уже перепечатали сотни Веб-изданий, что причинило Духовны "дополнительный вред", который, как он считает, вполне может компенсировать один миллион долларов. К тому же, уточняют официальные представители актера, Пэкэй — не инструктор по теннису, а приятельница актера, которая иногда играла с ним в теннис. Напомним, что с Леони, которой идея о сексуальной одержимости мужа поначалу казалась даже привлекательной, они прожили в браке 11 лет и родили двоих детей.