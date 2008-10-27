Виктория Бекхэм покорит Милан?

Похоже, в самом ближайшем будущем гардеробу Виктории Бекхэм (Victoria Beckham) предстоит заметное расширение, да и дизайнерским способностям иконы стиля будет где проявиться в полной мере. Сегодня-завтра ее благоверный супруг Дэвид (David Beckham) должен официально объявить о своем переходе в футбольный клуб «Милан» из американского «LA Galaxy», где его карьера явно не заладилась с самого начала. Если спортивная сделка года и осуществится, FashionTime ожидает скорейших новостей из модной столицы Европы, где Виктория наверняка найдет применение своим недавно обнаружившимся талантам, сообщает FashionTime. Вовсю готовящая к дебюту коллекцию повседневной одежды dVb миссис Бекхэм недавно представила свою линию вечерних платьев haute couture на Нью-Йоркской неделе моды. Оказавшись в Милане, она непременно использует все эти наработки и дружбу с ведущими итальянскими модельерами, чтобы окончательно завоевать модный рынок. Ожидается, что звездное семейство переберется в Милан уже в начале будущего года.