Гитарист The Smiths прочтет лекцию в университете

Бывший гитарист культовой британской группы The Smiths, ныне участник The Cribs, Джонни Марр прочтет лекцию в университете Сэлфорда, сообщает New Musical Express. Открытая лекция об индивидуальных подходах к созданию музыки и новациях в этой области пройдет в учебном заведении 4 ноября. Для Марра это первый опыт подобной деятельности. По словам представителей университета Сэлфорда, почетным профессором музыки которого Джонни Марр был выбран в 2007 году, лекция музыканта является уникальным шансом приобщиться к опыту и знаниям "одного из самых влиятельных гитаристов последних 25 лет", сообщает Lenta. С университетом Сэлфорда Марра также связывает то, что в 1986 году The Smiths дали там один из своих последних концертов. Через год группа распалась. Между тем, как сообщает 24 октября таблоид The Sun, The Smiths "как никогда близки" к воссоединению. Ранее музыканты уже несколько раз отклоняли предложения о реюнионе. К примеру, в 2006 году экс-вокалист The Smiths Моррисси отказался от 2,8 миллиона фунтов стерлингов, предложенных за выступление группы на калифорнийском фестивале Coachella. Однако, как стало известно, его организаторы до сих пор не отказались от своих планов и готовы предложить участникам The Smiths еще большую сумму за концерт на Coachella в апреле будущего года.