Beastie Boys запишут политический альбом

Нью-йоркская группа Beastie Boys работает над восьмым студийным альбомом. Как рассказал Billboard участник коллектива Адам Горовитц, музыканты записали уже половину диска и планируют закончить и выпустить его в следующем году. Горовитц добавил, что на новой пластинке Beastie Boys снова запоют. Напомним, что предыдущий альбом группы "The Mix-Up", вышедший в 2007 году, был полностью инструментальным. По словам Горовитца, новый альбом будет с политическим уклоном. Недавно Beastie Boys организовали агитационный концертный тур "Приди и проголосуй" (Get Out and Vote Tour), посвященный предстоящим 4 ноября президентским выборам в США. В турне вместе с группой принимают участие Шерил Кроу, Бен Харпер, Джек Джонсон, Нора Джонс, дуэт Crosby & Nash, группы Santogold и Tenacious D. На поездку Beastie Boys сподвигло желание привлечь на выборы как можно большее количество избирателей. Как заметил Адам Горовитц, в предыдущую президентскую кампанию на голосование не пришли 70 миллионов зарегистрированных избирателей.