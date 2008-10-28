Ирина Нельсон вернулась на сцену

На одном из популярных радио началась ротация дебютной песни экс-солистки Reflex Ирины Нельсон «Рассвет». Два года назад сексуальная поп-прима шокировала поклонников неожиданным заявлением об уходе из находящейся на пике популярности группы "Рефлекс" и взяла творческий тайм-аут. Теперь, переосмыслив жизненные приоритеты, она резко изменила музыкальный вектор и вернулась на сцену в амплуа софт-роковой дивы: в новом материале Ирины отражено медитативное, созерцательное восприятие мира, а дебютная композиция «Рассвет», по мнению вокалистки, символизирует очищение и озарение жизни новым смыслом. «Мы прослушали обе версии песни Ирины Нельсон - на русском и английском языках, - рассказал генеральный директор Европейской медиагруппы Александр Полесицкий. - И нашли английскою версию великолепной, полностью соответствующей западному музыкальному уровню. Но русская нам показалась более оригинальной. Прежде всего, тем, что она выгодно отличается от всех отечественных композиций, звучащих в нашем эфире». Работа над новым материалом проходила на легендарной студии «Air» в Лондоне, где была записана партия скрипок к знаменитой битловской «Yesterday». Звукозаписывающую команду вместе с мужем Ирины, музыкантом и композитором Вячеславом Тюриным, возглавлял продюсер Стив Орчард, сотрудничавший с U2, Coldplay, Питером Гэбриелом, Dido и другими звездами.