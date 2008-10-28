Как теперь выглядит Майкл Джексон. Рассказ очевидцев

Известный американский певец Майкл Джексон возвращается на сцену, пишет в субботу британская газета Daily Star. Изданию стало известно, что поп-звезда планирует мировое турне. Источники издания сообщили, что Джексон намерен устроить концерты в Лондоне, а также в США, Европе и в дальневосточных странах. Певец, которому исполнилось 50 лет, длительное время вообще не появлялся на публике и все последнее время работал над своим новым альбомом. Накануне лицо Джексона увидели в Лос-Анджелесе. Ранее певец часто его прятал под маской из-за проблем после многочисленных операций. Очевидцы утверждают, что теперь он выглядит больше как 20-летний белокожий, чем афроамериканец средних лет. Певцу, пользовавшемуся ранее огромной популярностью во всем мире, необходимо возвращение на сцену после ряда громких судебных тяжб по обвинению в насилии над детьми. Обвинения с Джексона были сняты в 2005 году, но его финансовое состояние пришло в упадок. Долги певца достигли 100 миллионов фунтов стерлингов, и он даже был вынужден продать свое знаменитое ранчо в Калифорнии, отмечает издание. Майкл Джексон был одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в музыкальной истории и был провозглашен "королем поп-музыки", а его альбом "Thriller" занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый диск всех времен и народов.