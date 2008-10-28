Билану придется отвечать за богохульство…

Едва вылечив больную ногу, Дима Билан поспешил появиться перед публикой. Причем не на концертных подмостках, а на подиуме. В клубе «Рай» певец участвовал в дефиле известного немецкого дизайнера Филиппа Плейна. С этим кутюрье обожают сотрудничать такие звезды, как Джонни Депп, Пэрис Хилтон, а с недавних пор еще и Филипп Киркоров. Экс-муж Аллы Пугачевой несколько месяцев тому назад недавно представил готический стиль от Плейна - коллекцию в черепах, крестах и амулетах. Теперь в нарядах от Плейна появился и Дима Билан, также прошедший фотосессию для мужской коллекции дизайнера. После чего протоиерей Всеволод Чаплин критически отозвался о новом имидже Билана, напоминающем, по мнению священнослужителя, распятого Христа. Он сказал, что артист вступил «на скользкий путь и придется отвечать за богохульство». Правда, непонятно, где же священник увидел артиста. Неужели он ходит в ночные клубы? Впрочем, если это «Рай» - то, может быть, и ходит. А, может быть, известному певцу просто не дают покоя лавры Мадонны, что еще недавно гастролировала по всему миру распятой на кресте. Против чего тоже активно протестовали православные активисты в Москве. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что в отличие от Мадонны, которая то и дело шокирует мир своим антиклерикализмом, Дима Билан – напротив, человек верующий, отмечающий церковные праздники. В прошлом году, на Пасху, он побывал на службах в нескольких столичных храмах. Да и новый – третий в его жизни – сценический имидж Билана, по правде сказать, не вызывает ассоциаций с образом Христа. Подведенные глаза и веки, тщательно прореженные бородка и усы, длинные волосы «а-ля хиппи» - скорее облик жгучего латиноса, некоего восточного психоделлического персонажа. В своем новом образе Дима Билан уже очень скоро появится перед публикой. Концерты знаменитости пройдут в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот тогда и увидим.