Дмитрий Дибров трахается под музыку DJ Smash

Король ретро-хауса и самый высокооплачиваемый диджей России DJ Smash записал совместный трек с известным телеведущим Дмитрием Дибровым. Песня с романтичным названием «Любовь побеждает время» обещает стать одним из главных хитов наступающей зимы и не уступить по популярности таким хитам тандема DJ Smash & Fast Food, как «Moscow Never Sleeps» и «Волна». «Даже когда я еще не был знаком с Дибровым, я предполагал, что при случае обязательно сделаю с ним совместный проект, - говорит DJ Smash. - Дмитрий Дибров – очень харизматичный и интересный человек, с которого стоит брать пример. Именно с такими людьми хочется что-то делать, заниматься совместным творчеством». Сам Дибров очень положительно оценивает творчество DJ Smash. По его мнению, «хорошая музыка - та, под которую можно трахаться», а музыка DJ Smash под это определение подходит как нельзя лучше.