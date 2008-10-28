Анастасия Стоцкая вышла на подиум в одежде от модельера Путина и Медведева

Известная певица и актриса Анастасия Стоцкая приняла участие в показе новой коллекции молодежно-политической одежды известного дизайнера Антонины Шаповаловой «Стр. 21» сезона «весна-лето 2009». Новые модели из коллекции Шаповаловой, наряды от которой есть в гардеробе Дмитрия Медведева, Владимира Путина и Сергея Иванова, были представлены на минувшей «Неделе Моды в Москве». Выход Анастасии на подиум состоялся в третьем завершающем блоке показа: она появилась в шароварах из мокрого шелка глубокого темно-серого цвета и майке с оригинальным принтом, в котором использована архивная фотография Анны Ахматовой, исполненная в оранжево-голубых тонах. Кроме того, наряд Стоцкой был дополнен огромным капюшоном, отделанным внутри шелком цвета «туркуа». «В третьей части показа одежду демонстрировали темпераментные, огненные персоны, - говорит дизайнер Антонина Шаповалова. – Рыжие волосы и эффектная внешность Стоцкой как нельзя лучше соответствовали настроению этого блока дефиле, где каждый выход стал выходом звезды, яркой вспышкой в общем показе коллекции». Вместе с Анастасией на подиум поднялись известные музыканты и знаменитые медиа-персоны: Сергей Зверев, Митя Фомин, Наталья Подольская, Юлия Михальчик, солистки групп Reflex и «Винтаж» и многие другие.