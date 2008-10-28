«Восьмой» альбом Мумий Тролля стал первым

Поклонники Мумий Тролля преподнесли любимой группе отличный подарок. К двадцатипятилетию троллей их «Восьмой» альбом, вышедший 08.08.08, стал лидером по итогам продаж в музыкальных магазинах нашей страны. Данные, предоставленные розничными сетями «Союз», «Настроение», «Республика», «Сезон мультимедиа» и «Деликатесы стерео», приводит в сводном чарте российское издание журнала Billboard. Несмотря на падение спроса на музыкальные физические носители на сегодняшний день, настоящие ценители творчества группы инвестируют в диски с той музыкой, которая никогда не упадет в цене, – в музыку группы Мумий Тролль. Фронтмен МТ Илья Лагутенко выразил свой восторг: «Спасибо большое нашим слушателям за поддержку и многолетнее понимание!»