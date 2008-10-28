Мадонна и Гай Ричи: 8 миллионов долларов за свидания с детьми

Появилась новая информация о разводе поп-дивы Мадонны с режиссером Гаем Ричи. Как сообщает британское издание Daily Mail, Мадонна готова заплатить своему супругу около восьми миллионов долларов, чтобы иметь возможность самой назначать время его встреч с детьми, сообщает Glomu.ru. Сначала Мадонна заявляла, что Гай Ричи сможет встречаться с детьми в любое время. Но теперь, видимо, она поменяла свое решение. Также певица надеется, что сможет договориться с супругом, не доводя дело до судебного разбирательства. По сообщениям СМИ, после развода состояние Гая Ричи достигнет 60 млн фунтов стерлингов. Мадонна будет обязана выплатить бывшему супругу не менее 20 млн фунтов. Все трое детей пары останутся с матерью. Напомним, что у Мадонны и Гая Ричи только один общий ребенок - восьмилетний сын Рокко. Также у певицы есть дочь Лурдес, а пару лет назад певица усыновила трехлетнего мальчика из Малави. О разводе пара официально заявила 15 октября. Мадонна и Ричи прожили в браке семь с половиной лет. Но в последнее время их семейную жизнь сотрясали громкие скандалы, которые вызывали бурные обсуждения в прессе. По просьбе супругов бракоразводный процесс должен завершиться до Рождества.