Легендарного певца Муслима Магомаева похоронят в Баку

Народного артиста СССР Муслима Магомаева похоронят на его родине — в Баку, заявили в посольстве Азербайджана в Москве. Прощание с Муслимом Магомаевым пройдет в концертном зале им. Чайковского в Москве 28 октября, а на следующий день гроб с телом отправят в Баку, где певца похоронят на Аллее почетных захоронений. Как сообщало ИА REGNUM, Муслим Магомаев скончался на 67-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 г. Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 г. В 1969 г. на фестивале в Сопоте Магомаев получил I премию, а в Каннах — «Золотую пластинку». В 1973 г. в возрасте 31 года ему было присвоено звание народного артиста СССР. В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений; он снялся в фильмах «Поет Муслим Магомаев», «Низами», «Москва в нотах». Магомаев — автор более 20 песен, музыки к фильмам, сообщает TopPop.ru.