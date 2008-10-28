Эми Уайнхаус попала в больницу

Британская певица Эми Уайнхаус находится в больнице из-за проблем с легкими. Об этом заявила ее пресс-секретарь. Уайнхаус уже находилась на лечении со схожими проблемами в июне. Тогда ее отец утверждал, что она может вскоре умереть из-за неважного здоровья, сообщает Life. Пятикратная лауреатка премии «Грэмми» за 2008 год неоднократно лечилась от наркотической зависимости. Помимо этого известно, что Эми страдает от заразного кожного заболевания, импетиго, а также от нерегулярного сердцебиения и эмфиземы легких. Уайнхаус несколько раз арестовывали: дважды в связи с наркотиками, за нападение на человека, а также по делу ее мужа, в июле 2008 года приговоренного к 27 месяцам тюремного заключения за избиение владельца паба. Уайнхаус знаменита своими татуировками – на теле певицы 13 различных рисунков. Известный дизайнер Ричард Блэкуэлл в своем списке самых безвкусно одетых знаменитостей за 2008 год отвел Эми второе место после Виктории Бекхэм. Однако другой, не менее авторитетный дизайнер Карл Лагерфельд назвал ее иконой стиля, а сэр Эндрю Ллойд Вебер сравнивал с Эдит Пиаф, Джуди Гарланд и Эллой Фитцджеральд.