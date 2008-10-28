За Сердючку борются Первый канал и Россия

После долгого отсутствия на экранах страны Верка Сердючка готова к новым свершениям – в ближайшее время «проводница» будет блистать знаменитой звездой во лбу в промороликах и программах двух главных каналов. Верка исчезла из поля зрения, после того как стала серебряной призершей «Евровидения» с песней «Раша, гуд бай» (она же – «Лаша тумбай»). Сердючка благородно переждала непростой период и готовится устроить поклонникам фирменный «камбэк». В том числе на Первый канал. Кнопка-соперник, узнав о возможной работе Сердючки и Киркорова на Первом, неожиданно для Данилко сделала ему предложение сняться в музыкальном новогоднем фильме «Золотая рыбка», который, по словам руководителя канала господина Горштейна, должен стать одним из самых рейтинговых шоу в новогоднюю ночь. – Да, мы действительно сделали предложение Данилко сняться в нашем фильме, – признались LIFE.RU на «России». – Но пока принципиального согласия Андрея не получили. В данный момент рассматривается сумма гонорара и возможность артиста приехать к нам без ущерба для его гастролей.