Заворотнюк отметит свадьбу на Первом канале

Анастасия Заворотнюк за последние пару лет успела выйти замуж в сериале «Моя прекрасная няня», заинтриговать всех намечавшейся свадьбой с Сергеем Жигуновым, а потом и с Петром Чернышевым. Ожидания публики оправдались сполна, когда в октябре вдруг стало известно сразу о трех свадьбах Анастасии. Сначала она вышла замуж в одном из столичных загсов. Историю осветил известный глянцевый журнал, хотя большого торжества влюбленные не устраивали. За официальной церемонией в загсе последовало венчание в Крыму, в форосском храме. Событие снова было доверено осветить глянцевому журналу и прочим представителям прессы. Теперь большой праздник ожидает и тех, кто не умеет или не любит читать. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев устраивают невероятную свадьбу на льду в эфире «Ледникового периода». Как пишет «Комсомольская правда», на счастливую семейную жизнь новобрачных благословила главная судья проекта Татьяна Тарасова. «Согласны ли вы любить друг друга в печали и радости, в болезни и здравии, на льду и за его пределами всю свою жизнь?» — строго спросила тренер. «Согласны!» — только и сказали жених и невеста. Кстати, Анастасия ради этой свадьбы чуть ли не впервые вышла на лед. Сначала к жениху ее на руках вынесли Илья Авербух и Алексей Жулин. Но в объятиях жениха Анастасия показала, что уже способна выполнять несколько элементов. Во время ледовой свадьбы Заворотнюк и Чернышев исполнили романтический номер с замысловатыми поддержками. Кстати, Татьяна Тарасова молодоженам подарила куклу в белом платье с намеком на то, что влюбленным пора обзавестись детишками. Заворотнюк сообщила, что примет все к исполнению, а в знак вечной любви супруги обменялись коньками, пишет dni.ru.