Новый скандал Волочковой с черной магией

Не первый год Анастасия Волочкова радует своих поклонников достижениями в карьере и личной жизни. Страшной тайной под семью печатями балерина считает то, что успехам на любовном фронте она обязана... черной магии. По словам окружения экс-примы Большого театра, Анастасия большая любительница спиритических сеансов. Даже для близкого окружения балерины странные увлечения, казалось бы, счастливой и успешной женщины до сих пор остаются загадкой. - Настя очень серьезно ко всяким этим магическим обрядам относится, зачем ей это? Непонятно! У нее же все в жизни есть, и ребенок, и муж и деньги, зачем ей по этим бабкам ходить? - недоумевает помощница Волочковой. Для родственников балерины, ее неординарные увлечения давно загадкой не являются. Как удалось выяснить, Волочкова не первый год регулярно обращается к представителям черной магии, обладающим пароаномальными способностями, о чем близкие прекрасно знали. Настя досконально изучила привороты и обряды вуду, заговоры на семейное счастье. Мама 3-х летней дочки Ариадны неоднократно испытала все это на собственной практике. - К Юрию Анастасия частенько приезжала, всегда просила срочно, несколько раз даже ночью, если мне не изменяет память... Даже с фотографией мужа еще обряды на финансовое благополучие заказывала, - рассказывает Наталья, сотрудница цента магии Юрия Лонго. Церковь Life удалось разыскать служителя церкви, в которой некогда венчалась и крестила ребенка балерина. Отец Николай с позиции церкви прокомментировал увлечение экс-примы сперитизмом и магией: - В библии есть множество примеров по повуду сперитизма, экстрасенсорики, по поводу магии - Бог это осуждает, - начал беседу отец Николай. По словам батюшки, за подобные дьявольские увлечения верущая балерина несет серьезную ответственность перед Богом. - Для Насти это полная духовная деградация, сейчас нарушаются три части души, нарушается заповедь, ей грозит потеря психологического здоровья, - делится священнослужитель. - Черная магия - это происки дьявола, нужно покаяться, наказание Божье может быть и в виде болезни, разрушения души и умственного расстройства.