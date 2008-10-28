Пугачева заплакала на прощании с Магомаевым

В первый день прощания с народным артистом СССР Муслимом Магомаевым, скончавшимся в субботу на 67-м году жизни, жители и гости российской столицы выстроились в очередь к Концертному залу имени Чайковского. Еще до начала церемонии вереница людей протянулась от Триумфальной площади к клубу Б2 на Большой Садовой. Как только началось прощание, в зале почти не осталось свободных мест. Открытый гроб с телом Муслима Магомаева стоит посреди убранной розами сцены. Цветы к гробу легендарного певца возложили Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Майя Плесецкая. Проститься с Муслимом Магомаевым пришла и Алла Пугачева в сопровождении Максима Галкина. Как передает корреспондент Дней.Ру, Алла Борисовна не смогла скрыть своих эмоций и с минуту стояла над гробом, вытирая с лица слезы. На двух установленных в зале экранах показывают фотографии молодого Муслима Магомаева, снимки последних лет, на которых певец запечатлен вместе с супругой Тамарой Синявской. До начала гражданской панихиды звучали песни в исполнении артиста: "Мой компас земной" и "Не будет, не будет тебя". Гражданская панихида по великому певцу началась здесь же в 12:00. Во вторник вечером специальным чартерным авиарейсом, который предоставил президент Азербайджана, гроб с телом певца доставят в Баку, где на следующий день, 29 октября, в Азербайджанской государственной Филармонии имени Муслима Магомаева с 11:00 до 15:00 по местному времени пройдет вторая часть церемонии прощания. Похороны народного артиста СССР состоятся в 16:00 по местному времени на Аллее почетного захоронения в Баку. Легендарный певец будет похоронен рядом с могилой своего деда - основоположника азербайджанской музыки Муслима Магомаева. Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года и был назван в честь деда. Родители Муслима - Магомет Магомаев, театральный художник, погиб на фронте за два дня до Победы, и Айшет Магомаева (в девичестве - Кинжалова), драматическая актриса. Его дед - Муслим Магомаев, известный азербайджанский композитор, чье имя носит Азербайджанская филармония. На рассвете 25 октября, на 67-м году, Муслим Магомаев ушел из жизни после продолжительной болезни. Он умер в своей московской квартире. Как писали Дни.Ру, в конце июня в одной из московских клиник народный артист СССР проходил обследование. Там же находилась его супруга, оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская. Муслим Магометович жаловался на боли в области груди, и его супруга настояла на том, чтобы он немедленно показался врачам. Она сама также решила обследоваться. В клинике знаменитую чету сразу же направили в элитное отделение, выделили одну палату на двоих. Сам Муслим Магомаев тогда просил поклонников не беспокоиться за его здоровье. "Доктора сделали самый главный для меня вывод - сердце работает великолепно, мне остается только поблагодарить за заботу и внимание лечащих врачей", - подчеркивал тогда Магомаев. Вместе с родными, близкими и коллегами певца по поводу его безвременной кончины скорбит весь мир.