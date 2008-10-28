Стала известна правда о женитьбе Баскова

Николай Басков и дочь знаменитой Монтсеррат Кабалье в последние месяцы много времени проводят вместе. Монсита и ее российский коллега вместе ездят на гастроли, а недавно в гостинице они заказали один номер на двоих. Это сразу вызвало недвусмысленные слухи. Басков официально разведен, Монсита тоже разошлась с мужем. Это и дало повод говорить о готовящейся свадьбе оперных артистов. Недавно и сам Басков решился рассказать о свадьбе. Как выяснилось, такое событие может произойти, но не скоро. Однако слухи о романе с богатой испанской наследницей Басков не опровергал, пишет "КП в Белоруссии". "Я знаком с Монситой около 7 лет. Мы оба только недавно стали свободными людьми, поэтому не хотим связывать себя узами брака. Нам прекрасно вдвоем и в жизни, и на сцене", - признался Басков. "На сцене у нас любовь! Дальше - без комментариев", - заметила певица. Кстати, родители парочки уже познакомились друг с другом. Маме Николая даже приходится учить английский, но пока общаться со знаменитой Кабалье женщине сложно. Сам тенор тоже пока изъясняется со своей испанской подругой на английском языке, но уже начал усиленно учить испанский. Во время недавнего концерта в Минске Кабалье и Басков на сцене всячески демонстрировали привязанность друг к другу. Монсита улыбалась, а Басков то целовал ее, то обнимал за талию. Вероятно, овации публики парочке достались не только за исполнительский талант (а Монсита действительно считается одной из самых востребованных молодых оперных див), но и за своеобразное шоу.