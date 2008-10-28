Галустян получил неожиданный подарок

Похоже, Сергей Светлаков никак не может забыть детство, а вместе с ним и культовый мультик о Винни-Пухе. На день рождения своему бессменному коллеге Михаилу Галустяну он подарил практически пустой горшок. "Я Мише подарил пустую пятилитровую бутылку виски, - поделился с корреспондентом Дней.Ру Сергей Светлаков. – Для начала я этот виски выпил, потом заполнил бутылку монетками и хранил их долгое время, их было очень много. Теперь вот монетки достал, а пустую бутылку подарил Мише специально для солений. Мне для лучшего друга ничего не жалко. Мы с ним знакомы очень давно, мы не только дружим, но и постоянно работаем бок о бок на съемочной площадке. Очень ценю в нем его жизнерадостность и юмор. Миша именно тот человек, на которого можно положиться во всем. Короче говоря, Галустян самый лучший бородатый армянин из всех, кого я знаю". Теперь уже 29-летний Галустян оригинальному подарку был несказанно рад. К тому же кроме пустой бутылки из-под виски Светлаков не пожалел и практичных вещей. "Еще подарил веники для бани многоразовые, для того, чтобы надолго хватило, - продолжает перечислять свои подарки Светлаков. - Кроссовки подарил - левая нога 41 размер, а правая 46. Миша сразу обулся и сказал: "Ой, как ровно все и здорово, ногам хорошо!" Если честно, в этот день я хотел вообще его избить, но потом передумал и подарил хорошее настроение". Отметим, что именинник по домашнему и очень скромно отмечал свой праздник, на который были приглашены только самые близкие люди. "Я очень рад был видеть всех у меня дома, - улыбается Галустян. - Мы провели замечательный вечер, но думаю, что на следующий год я организую что-нибудь грандиозное!"