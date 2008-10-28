Светская трагедия певицы Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле с годами не утрачивает своей популярности, хотя в отличие от многих знаменитостей ведет довольно закрытую жизнь. В наше время у многих складывается впечатление, что оставаться на слуху можно, лишь посещая всевозможные светские мероприятия. Для Вайкуле же каждая из таких тусовок превращается в трагедию. Вот что она сама рассказывает об этом в недавнем интервью: "Я не очень их люблю. Для меня это целая трагедия - ходить на них, поэтому стараюсь это делать редко, только когда чей-то день рождения и не ходить неудобно. Вечеринок так много, а мы всегда любим то, чего не имеем!" "Мне больше нравится сидеть без грима на диване, слушать музыку, что обсуждать, - призналась артистка. - Это намного интереснее". Отсутствие интереса к шумным вечеринкам не мешает Вайкуле поддерживать хорошие отношения с подчас более активными в этом плане коллегами. "У меня со всеми хорошие отношения, - говорит певица. - Хоть мне и говорят, что нельзя дружить в шоу-бизнесе. Не знаю... Но мне кажется, что это не зависит от нашей профессии. Это зависит от времени, которого обычно нет и от человека. Например, у меня близкие, хорошие отношения с Володей Пресняковым, с Агутиным и Варум, с Леонтьевым, Винокуром, Лещенко, с Аллой, со всеми... У меня нет таких проблем!" Кстати, Лайма Вайкуле хорошо относится не только к коллегам-ровесникам, но и более молодым артистам - выпускникам всевозможных "Фабрик звезд". "Когда появляются талантливые ребята — это классно и радостно! - цитирует певицу "Комсомольская правда". - Главное, чтобы не стали фонограмщиками и жертвами продюсеров. А то поверят, что они — звезды, а за этим ничего не стоит, если нет профессии, если ты ее еще не знаешь. Это все равно, что врач, который купил диплом..."