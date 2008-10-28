Валерии стало тесно с Пригожиным

Сегодня все говорят о тесноте. Водители ругают многочасовые пробки. Пешеходы страдают от страшной давки в метро и от отсутствия тротуаров. Служащие офиса сидят друг у друга на головах. Домочадцам негде в квартире развернуться. Даже звезды отечественного шоу-бизнеса страдают от тесноты, которая в Москве из бытовой обычной проблемы превратилась в настоящее стихийное бедствие. Каждый по-своему находит выход из этой проблемы: одни – в медитации, другие – в переезде в пригород, а вот певица Валерия спасается пением. "Мне еще петь и петь, чтобы заработать на квартиру в Москве, - вздыхает певица Валерия, жалуясь на свои жилищные проблемы телеканалу Russia.Ru. – Сейчас мы с мужем поинтересовались ценами на недвижимость. Хотели квартиру купить, но, увидев цены, мы ужаснулись. А наша квартира, конечно, маловата". Муж Валерии и по совместительству продюсер Иосиф Пригожин не унывает в данной ситуации. Похоже ему по душе известная народная мудрость "в тесноте, да не в обиде". Жаловаться на отсутствие простора и недостатка места, когда рядом такая талантливая и красивая жена просто грех. "Ну, есть у нас небольшой, как говорится попадос, - невозмутимо говорит Пригожин. – А что в этом такого? Что тут поделаешь?