Анастасия Заворотнюк хочет заработать на усыновлении?

Имеющая и без того не самую лучшую репутацию «няня», кажется, хочет упрочить достижения на этом фронте. Многие коллеги актрисы откровенно недолюбливают Заворотнюк, считая, что жгучая брюнетка ради денег и славы пойдет на все. И использованные мужчины – это еще цветочки. Как сообщили DailyShow конфиденциальные источники, Заворотнюк готовится к новой авантюре. А именно: актриса захотела усыновить ребенка и прилично заработать на этом. Не дают покоя Анастасии лавры Анджелины Джоли. Только в отличие от голливудской звезды, у нашей дивы нет ни возможности, ни желания должным образом заботиться даже о родных чадах, не говоря уж о приемных. Бывший муж актрисы Дмитрий Стрюков неоднократно обвинял Заворотнюк в халатном отношении к детям. Да и сама Анастасия однажды призналась в интервью, что не может часами делать с ними уроки, так как это совершенно не ее. Ее – это карьера. Поэтому Майка и Аню воспитывают мама актрисы и няни. Усыновленного ребенка ждет та же участь, так как няньчиться с младенцем у актрисы нет ни времени, ни желания. Поговаривают, что по аналогии с западными звездами Заворотнюк хочет продать эксклюзивную съемку с усыновленным ребенком какому-нибудь таблоиду или глянцевому журналу. По разным сведениям требуемая актрисой сумма колеблется от ста до двухсот тысяч евро. По российским меркам неслабо! Пока что ни одно издание навстречу актрисе не пошло – цена явно отпугивает. Кроме того, как сказали нам осведомленные люди, есть и другая причина. Даже циничные издатели поразились кощунственности затеи – использовать младенца ради наживы! Не известно, правда, как относится к этой бесподобной идее новый муж актрисы Петр Чернышев. Неужели молодому мужчине не хочется иметь своих детей? Или же в данном жесте любимой женщины он усматривает чистый альтруизм и ничего более? Впрочем, знающие люди утверждают, что Чернышев находится сейчас в той стадии влюбленности, что, скорее всего, поддержит любую затею Заворотнюк. В кулуарах активно обсуждают эту сенсационную информацию, и, надо отметить, ни одного доброго слова в адрес предприимчивой Анастасии автору услышать не удалось, а то, что говорилось, к сожалению, непечатно, хотя и очень художественно.