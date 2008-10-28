Что происходит с мужем Волочковой

28 октября 2008, 15:22

Анастасия Волочкова сама объявила о том, что больше не живет со своим супругом Игорем Вдовиным. Официального развода пока не было, но некоторое время назад муж балерины переехал на съемную квартиру. По словам Волочковой, причиной разрыва стало увлечение Игоря йогой. Он будто бы начал разговаривать сам с собой, питаться только пищей с экзотическими специями, отказался от телевизора и ночных посиделок с женой за кальяном. 2 сентября, встретившись с Анастасией за ужином в ресторане, Игорь сказал жене обескураживающее "нам с тобой не по судьбе". Волочкова отказывалась верить в происходящее, но Игорь не шутил. Как пишет журнал "7 дней", последние несколько месяцев ее муж стал другим. Он больше не устраивал сюрпризов, праздников, стал рано ложиться и рано вставать, а потом и вовсе принял решение жить отдельно. Возможно, мужчина просто устал от жизни публичного человека, ведь будучи мужем известной балерины и он становился объектом повышенного внимания. Однако, по мнению Анастасии, во всем виноват Дом йоги. Там из Игоря якобы делают другого человека за его же деньги, ведь за занятия надо платить. Впрочем, люди из окружения самого Вдовина уверены: на самом деле поводов беспокоиться нет, и ничего страшного не происходит, пишет "Комсомольская правда". "Да все с Игорем Александровичем в порядке! - говорят хорошо знающие бизнесмена люди. - Не верите, зайдите в Интернет, почитайте: три дня назад у него была встреча с губернатором Астрахани, недавно Вдовин представил мощнейший аналитический доклад о роли государства и частного партнерства. Игорь Александрович активно решает бизнес-вопросы". Кстати, мама балерины, сначала невзлюбившая зятя, теперь все же надеется на совместное будущее Игоря и Анастасии. "Я всегда поддерживала дочь. Внучка у нас самая лучшая девочка в мире, - говорит Тамара Владимировна. - Надеюсь, все не так серьезно и разлад в семье продлится недолго".

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