«Блестящие» не избежали постельных сцен в своем новом клипе

Группа «Блестящие» сняла клип на песню «Знаешь, милый…» с весьма необычным сюжетом. Нам удалось узнать подробности съемочного процесса. Напоним, что по сюжету клипа четыре красивые девушки случайно знакомятся в баре и понимают, что им есть о чем поговорить…Так в непринужденной беседе раскрываются перед зрителем истории любви и тайны каждой девушки. В итоге выясняется, что все они встречаются с одним и тем же молодым человеком. В первую ночь съемки проходили в ресторане «BON». Здесь девушки предстали в двух образах. Зажигательные бродвейские красотки, а затем- шикарные светские львицы ошеломили всех. Это тебе не школьницы-«блестящие»! Правда, не обошлось и без казусов на съемочной площадке: во время зажигательного танца в стиле «Мулен Руж» Надя Ручка подскользнулась и упала. К счастью, все обошлось, и девушка мгновенно вернулась к съемкам. Вторую ночь съемок озаряли огни Luxury Village на Рублевском шоссе. В этот раз у каждой из «блестящих» был свой индивидуальный образ. Анна Дубовицкая, Юлианна Лукашева и Надя Ручка ослепили зрителей образами голливудских див. Меха, шелк, дорогие магазины, красный Ferrari… Настя Осипова перевоплотилась в девушку «кролика Роджера». А вот самая ответственная миссия – сниматься в постельной сцене, - досталась Юлианне. Она блестяще справилась с ролью обманутой возлюбленной и сцена получилась очень эмоциональной.