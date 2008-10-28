Самолет Долиной сломался в Омске

Певица не смогла вовремя вылететь из Омска после концерта из-за технической неполадки самолета. После концерта Ларису Долину в омский аэропорт провожали близкие люди: ее крестница Настя и мама крестной дочери Екатерина Кашликова. Но каково было удивление звезды, когда ей сообщили, что она не сможет улететь, потому что самолет сломался перед самой посадкой, сообщает Life. - Вылет в Москву рейса № 168 отложили из-за технической неполадки, - рассказывает Екатерина Кашликова. - Лариса вернулась в гостиницу. Но волновались мы зря, потому что уже вечером она на другом самолете вылетела в Москву. Лариса достаточно спокойно отнеслась к этому происшествию, хотя и очень устала после концерта. А позже мы выяснили, что рейс отменили, потому что в правый двигатель самолета попала птица.