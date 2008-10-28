Дайнеко поймала грабителя

Вчера ночью экс-«фабрикантка» Вика Дайнеко, возвращаясь ночью домой, на парковке стала свидетелем преступления. Прямо на глазах у певицы молодой человек выхватил сумку у проходившей мимо девушки - со всеми документами и деньгами. Вика не растерялась и без страха и сомнения вызвала милицию. Добрым поступком девушка обрекла себя на 5-часовые ночные разбирательства, так как автоматически стала свидетельницей ограбления. К счастью, грабителя поймали, а счастливая спасенная благодарила Вику от души. - Я просто не смогла пройти мимо такого безобразия и вызвала милицию, - поделилась с Life Виктория Дайнеко.