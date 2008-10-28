Анастейша возвращается на сцену и выпускает новый альбом

Популярная певица Анастейша (Anastacia) готовится к релизу нового студийного альбома, который станет ее первой новой работой за последние четыре года, которые она провела вне сцены. Поп-звезда призналась, что ей невероятно сложно рекламировать свою новую пластинку, так как в музыкальной индустрии стало намного меньше достойных музыкальных шоу. «Я считаю очень странным тот факт, что в каждой стране стало намного меньше крупных музыкальных шоу, - говорит она, - Я вижу, как музыкальная индустрия изменилась за время моего отсутствия. Как и в любом другом бизнесе, теперь, в наше время, приходится гораздо больше работать за свои деньги». Американская певица также сообщила, что она является истинной поклонницей двух британских исполнительниц – Эми Уайнхаус (Amy Winehouse) и Леоны Льюис (Leona Lewis): «Я в восторге от голоса и музыки Эми, - говорит Анастейша, - Она умеет создать качественный продукт и достойно его преподнести. Также я считаю очень талантливой Леону Льюис, она блестящая артистка». Отметим, что альбом певицы под названием «Heavy Rotation» выходит в свет сегодня, 28 октября.