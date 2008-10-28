Четыре поп-дивы выпускают в один день свои новые синглы

Известные певицы Бритни Спирс (Britney Spears), Леона Льюис (Leona Lewis), Бейонс (Beyonce) и Кристина Агилера (Christina Aguilera) будут бороться за первые позиции в официальных чартах на следующей неделе, когда в один день в свет выйдут их новые синглы. Все четыре успешные артистки назначили датой релиза своих новых композиций 3 ноября – в музыкальном мире этот день уже успели назвать «Супер понедельник». По предположительным данным, победительницей в этой битве станет скандальная американская певица Бритни Спирс со своим синглом «Womanizer». Тем временем победительница британского телешоу «X Factor» Леона, которая вскоре выпускает свой новый студийный альбом, не сильно отстанет от мисс Спирс. Отметим, что Бейонс и Кристина также, как и две вышеперечисленные поп-дивы, выпускают первые и лидирующие синглы со своих новых альбомов – композиции «If I Were A Boy» и «Keeps Gettin' Better». Известно, что музыкальные критики с нетерпением ждут «супер понедельник», так как давно не наблюдали таких битв поп-див: «Давно не было таких массивных битв в чартах, - говорит источник, - Конечно, скорее всего, победительницей станет Бритни, но у Леоны есть все шансы ее опередить».