Группа Ассорти на Русских неделях в Испании

Группа «Ассорти» вернулась из поездки в Испанию, там в одном из престижных отелей Марбельи — Пуэрто Романо — проходили, ставшие уже традиционными, «Русские недели». Солисток группы пригласили выступить на центральном мероприятии, так называемом «Гала-ужине», где помимо гостей из России собрались крупные испанские чиновники, известные предприниматели, представители СМИ. Выступление звезд из России настолько впечатлило местную публику, что никто не хотел отпускать «Ассорти» со сцены. Испанцев поразило исполнение а капелла известной композиции «Besame mucho». Стройное многоголосье не оставило равнодушным ни одного зрителя в зале. Позже организаторы мероприятия признались, что никто из ранее приглашенных артистов не пользовался такой популярностью, как, до этого малоизвестная для испанской элиты, группа «Ассорти». Во время «Русских недель», помимо выступлений на «Гала-ужине», солистки «Ассорти» успели насладиться потрясающей испанской кухней, побывать на экскурсиях в исторических местах, примерить роскошные меха и ювелирные украшения известных испанских домов мод. Так же занимались «шопингом» и совершили незабываемое путешествие на яхте. И везде, где появлялись очаровательные девушки, испанцы просили их еще и еще раз исполнить знаменитое «Besame mucho». По словам самих солисток «Ассорти», поездка в Марбелью доставила им огромное удовольствие. Их приятно удивил горячий прием испанцев, и они с радостью примут участие в «Русских неделях» в следующем году.