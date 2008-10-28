Печальные подробности развода Волочковой

28 октября 2008, 16:43

Расставание Анастасии Волочковой и ее мужа для многих стало полной неожиданностью. Чуть больше года над в день "трех семерок", когда под венец по всему миру устремились множество пар, Анастасия и ее избранник Игорь Вдовин принесли друг другу клятвы верности. К сожалению, магические цифры большого счастья паре не принесли. Свою точку зрения на расствание Анастасия Волочкова изложила в пространном интервью, в котором все еще сквозила надежда на примирение. Теперь балерина, кажется, и сама перестала в это верить. "Я надеялась, что это временное увлечение Игоря пройдет, что он снова станет прежним и счастье вернется в наш дом. Но центробежная сила, которая проникла в наши отношения, оказалась сильнее и разрушительнее, чем я думала", - переживает Волочкова. Знакомые и друзья Анастасии в курсе происходящего, но до определенного момента тайну никто не выдавал. "Это правда, что они уже давно живут порознь, – цитирует "Комсомольская правда" людей из окружении балерины. – Правда, как люди интеллигентные, из высшего круга, скандалов не устраивают и посуду, конечно же, не бьют. Но ведь изначально все было так красиво, поэтому все, что произошло, очень печально. Настя держится, у нее много творческих планов, идей, так что работа помогает забыться. Поскольку они и раньше, будучи семьей, виделись редко из-за работы, то теперь и подавно общаются мало. Но насколько мы знаем, причина тут вовсе не в другой женщине… Йога, которой он увлекся, ведь только прикладная часть религии, и в основе ее – медитации, погружение в подсознание. Что там подсказало Игорю его подсознание, можно только догадываться. Чужая душа - потемки. Хотя, со стороны Вдовин не выглядит странным, особых перемен в нем не заметно. Жаль, что разрушена семья". "Мой внутренний мир сейчас наполнен разочарованием, - говорит балерина. - Конечно, мне грустно, очень жаль, что все так получилось. Но я не испытываю ненависти, напротив, я пытаюсь понять, где были и мои ошибки, ведь у Игоря свое видение причин, и он говорил мне об этом: это и мой образ жизни, который не мыслим без полного погружения в работу, гастролей, и какие-то качества моего характера, мои естественные страхи, свойственные любому человеку, но которые стали почему-то вызывать у него раздражение… А мне, как и любой женщине, просто хотелось находиться рядом с сильным плечом и чувствовать себя в безопасности…" Как признавалась Волочкова, ей больно приходить в пустой дом и видеть семейные фото, на которых запечатлено былое счастье. Впрочем, балерина надеется пережить этот кризис. "Сейчас я сконцентрирована на своей работе, на творчестве, общественной жизни, - говорит она. - Благодаря моей дочке, интересным проектам, я чувствую в себе силы двигаться дальше".

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